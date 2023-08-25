Москва не раз предупреждала Кишинев о последствиях

Запад, несмотря на закрепленный в конституции Молдавии нейтральный статус, продолжает активно втягивать республику в конфликт на Украине. Такое заявление сделала в пятницу, 25 августа, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что "о катастрофических последствиях подобных шагов мы уже не раз предупреждали официальный Кишинев" при этом "буквально бьют в набат в этой связи и все здравомыслящие молдавские политики, кому небезразлично будущее своего государства", сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее Захарова уже отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу. По ее словам, Москва заинтересована в укреплении связей с дружественным молдавским народом.

При этом, вопреки обвинениям молдавских властей в адрес России, Североатлантический альянс не усматривает военных ресурсов, которые могла бы использовать Москва, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что "это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки".

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