Вклад строительной отрасли в экономику Москвы составил пятую часть валового регионального продукта города

В строительной отрасли столицы работает более миллиона человек

Одну пятую часть валового регионального продукта столицы (4,6 трлн руб.) составляет вклад строительной отрасли в экономику Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин в рамках экспертной дискуссии "Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы" на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье".

"Вклад строительной отрасли в экономику Москвы составляет одну пятую валового регионального продукта города – 4,6 трлн руб. На столицу приходится более десятой части объема построенных зданий и сооружений – 11%, а по показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда Москва значительно опережает показатели по стране", - сказал Сергей Левкин.

Глава ведомства отметил, что в строительной отрасли столицы работает более миллиона человек. Это обусловлено высокими стандартами строительства – на их реализацию требуется в полтора раза больше людей на 1 кв. м, чем в среднем по России.

Сергей Левкин подчеркнул, что благодаря строительной отрасли растет спрос на смежные направления, такие как архитектурное проектирование, производство стройматериалов, логистика, а также услуги в финансовом и ИТ-секторе.

"В 2021 году это принесло 5,6 трлн руб. и 240 тыс. новых рабочих мест", – подчеркнул Сергей Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал участникам Московского урбанфорума, что Московская агломерация – одна из крупнейших в мире. Сюда входит создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты москвичей, программа реновации жилья и промзон, цифровая трансформация.

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