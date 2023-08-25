Нежелание украинского лидера признать поражение обернется полным разгромом

Владимир Зеленский и дальше намерен делать вид, что выигрывает. Однако реальность на фронте говорит об обратном: украинцы продолжат "побеждать", когда российские танки будут на улицах Киева, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам Риттера, киевский режим врал о своих потерях с самого начала – а они становятся все значительнее с каждым днем. Аналогичная ситуация и с поставляемой Западом техникой: множество видеоматериалов запечатлели уничтожение западных танков и бронемашин российской армией.

Эксперт отметил в эфире Redacted, что Киев, находясь в отчаянном положении, пытается перебросить новые войска на передовую. Однако уровень подготовки мобилизованных очень низок – и это только ускорит неминуемый крах.

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