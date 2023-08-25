ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пентагон: темпы наступления ВСУ идут медленнее, чем планировалось

16:01
  • пятница
  • 25 августа 2023

Украинские военные не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России

Темпы украинского контрнаступления идут медленнее, чем прогнозировало командование ВСУ. Об этом в интервью новостному телеканалу Al-Mamlaka заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.   

В США назвали контрнаступление ВСУ военным кошмаром
Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно

"Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы", - заявил Милли, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом официальный представитель Пентагона подчеркнул, что в ходе наступательных действий количество "безвозвратных потерь" украинской армии увеличилось в несколько раз. По его словам, несмотря на регулярные поставки "передовых" вооружений НАТО, военнослужащие ВСУ так и не смогли достичь каких-либо результатов в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что разногласия внутри политического истеблишмента США привели к "тотальному провалу" анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступательные действия украинской армии в зоне СВО идут "очень сложно". По мнению украинского лидера, военнослужащие ВСУ не могут преодолеть расставленные российскими военными минные заграждения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.