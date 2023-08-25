Пентагон: темпы наступления ВСУ идут медленнее, чем планировалось

Украинские военные не могут преодолеть оборонительные укрепления ВС России

Темпы украинского контрнаступления идут медленнее, чем прогнозировало командование ВСУ. Об этом в интервью новостному телеканалу Al-Mamlaka заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Темпы наступления идут медленнее, чем предполагали его организаторы", - заявил Милли, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом официальный представитель Пентагона подчеркнул, что в ходе наступательных действий количество "безвозвратных потерь" украинской армии увеличилось в несколько раз. По его словам, несмотря на регулярные поставки "передовых" вооружений НАТО, военнослужащие ВСУ так и не смогли достичь каких-либо результатов в зоне военной спецоперации.

Он также добавил, что разногласия внутри политического истеблишмента США привели к "тотальному провалу" анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступательные действия украинской армии в зоне СВО идут "очень сложно". По мнению украинского лидера, военнослужащие ВСУ не могут преодолеть расставленные российскими военными минные заграждения.

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