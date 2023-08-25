Европа обязалась поддерживать Украину даже в ущерб себе

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас всегда слыла ярой русофобкой. Посылала Украине оружие. Вводила против России санкции, запрещая местным компаниям вести любой бизнес в нашей стране. Однако эти ограничения не касались конкретно ее семьи. Фирма мужа Каи Каллас, выяснили журналисты, все это время через подставную компанию продолжала спокойно зарабатывать на перевозках в Россию.

То есть два года этого принципиального борца со всем русским ничего не смущало. Деньги ведь не пахнут. Однако каяться поздно. Местные депутаты требуют от Каи Каллас незамедлительно подать в отставку.

К слову, эстонский премьер - отнюдь не единственный европейский политик, под которым шатается кресло. Слишком уж сильно пострадал Евросоюз от антироссийских санкций. Это хорошо видно на примере некогда богатой и процветающей Германии, экономика которой, констатирует издание Bild, теперь стагнирует.

"Например, машиностроение, некогда бывшее светочем немецкой экономики, сегодня является лишь тенью прежнего. По последним данным, конкурентоспособность упала до самого низкого уровня за последние 30 лет", - говорится в материале.

Европа обязалась поддерживать Украину даже в ущерб себе. И это при том, что деньги и оружие киевскому режиму не особенно помогают. Контрнаступление завязло. Потери колоссальны. Киев обвиняет в этом Запад, заявляя, что поставленных вооружений оказалось недостаточно. Но в Вашингтоне считают - поставлено вдоволь, пора бы снабжать Украину поскромнее. Для киевского режима это, конечно, плохой звонок, учитывая, что демократы в перспективе могут уступить Белый дом. А кандидаты от республиканцев не горят особым желанием кормить ненасытный Киев.

Причем это касается не только Трампа. Того же мнения придерживаются Рон Десантис и Вивек Рамасвами, который считает, что конфликт на Украине необходимо заморозить, а Зеленскому пора сесть за стол переговоров.

"Думаю, что когда США прекратят финансировать Украину, это определит дальнейший ход событий. Кроме того, для Украины это будет лучшим предложением, поскольку она выйдет из конфликта, сохранив в целости свой суверенитет. Поэтому я считаю это хорошим решением для Украины", - заявил кандидат в президенты США.

Кстати, Рамасвами сейчас - второй по популярности кандидат от Республиканской партии, который пытается догнать Трампа. Пока, правда, тщетно. Спасибо демократам, которые устраивают для главного конкурента бесплатный пиар в виде уголовных дел и даже формального ареста. Трамп ведь теперь первый официально арестованный президент США. Ему даже пришлось сдать отпечатки пальцев и сделать фото для протокола. Впрочем, после внесения залога Трампа отпустили, этим, конечно, прибавив ему сторонников.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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