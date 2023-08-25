Экономист спрогнозировал серьезное укрепление курса рубля к декабрю

Национальная валюта стабилизируется к концу текущего года

Курс национальной валюты может стабилизироваться уже к декабрю текущего года при условии нормализации экспортных потоков. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Как отметил экономист, на сегодняшний день российские компании успешно экспортируют не только предназначенное для перерабатывающей промышленности специализированное оборудование, но и сельскохозяйственную продукцию.

"При сохранении текущей динамики экспорта валютные курсы могут стабилизироваться", - заявил Юденков.

При этом аналитик подчеркнул, что такая ситуация может привести к стабилизации курса национальной валюты уже к декабрю 2023 года. По его словам, при условии отсутствия "информационных шоков" доллар может вернуться к отметке в 80-90 рублей к концу осеннего периода.

Он также добавил, что наблюдаемый в последние несколько недель "запредельный" курс национальной валюты спровоцирован действиями спекулянтов на фондовом рынке.

Ранее заместитель председателя Центробанка России Алексей Заботкин заявил, что специалисты регулятора не видят рисков для финансовой стабильности страны из-за недавнего ослабления курса национальной валюты. По мнению представителя ведомства, сотрудники Банка России сделают все возможное для предотвращения волатильности валютного рынка.

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