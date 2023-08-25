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Левкин: в Москве завершается разработка стратегии развития строительной отрасли

16:26
  • пятница
  • 25 августа 2023

В будущем роботы смогут взять на себя часть физической работы, которую выполняют строители

В столице завершается разработка стратегии развития строительной отрасли, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в рамках экспертной дискуссии "Строим будущее".

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"Развитие инфраструктуры и формирование благоприятной городской среды обеспечили значительное повышение качества жизни москвичей, город является одним из самых посещаемых городов России", - заявил Левкин.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что вместе с этим в текущих условиях строительная отрасль Москвы встречается с рядом вызовов, способных оказать негативный эффект на инвестиционную привлекательность Москвы и замедлить темпы строительства. По его словам, ответом на них станет стратегия развития строительной отрасли, которая определит стратегические приоритеты градостроительного развития и строительства Москвы на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Он также добавил, что разрабатываемые предложения должны обеспечить взаимоувязку задач стратегического и пространственного развития, создать условия для строительства востребованных объектов недвижимости и инфраструктуры.

"Наша главная цель – создание современной и еще более качественной инфраструктуры для человека", – пояснил Левкин.

Как отметил руководитель ведомства, к ключевым задачам стратегии относятся создание качественной городской инфраструктуры, сокращение инвестиционно-строительного цикла, рост производительности труда и переход к инновационному лидерству, укрепление кадрового потенциала строительной отрасли.

"Уже сейчас внедряются BIM-модели и используются роботы, которые выполняют задачи, связанные с контролем за некоторыми процессами и оптимизацией работы строительной техники. В будущем они смогут взять на себя часть физической работы, которую выполняют строители", - заключил Сергей Левкин.

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