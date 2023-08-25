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Курс доллара превысил 95 рублей

17:16
  • пятница
  • 25 августа 2023

Евро преодолел отметку в 102 рубля

Курс доллара впервые с середины августа преодолел отметку в 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные на Московской бирже.

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Напомним, что курс национальной валюты по отношению к доллару и евро начал слабеть в конце июня. В ходе торгов на Московской бирже 14 августа курс доллара в первые с марта прошлого года превысил 101 рубль, а евро – 111 рублей.  

По данным валютных торгов, курс американской валюты снова перешагнул отметку в 95 рублей. При этом позднее из-за ускорившегося темпа роста резервной валюты курс достиг уровня в 95,1 рубля.  

Примечательно, что курс евро также увеличился на 0,22 процента и преодолел отметку в 102 рубля.

Ранее профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заявил, что курс рубля может стабилизироваться уже к декабрю текущего. По мнению экономиста, при условии нормализации экспортных потоков доллар может вернуться к отметке в 80-90 рублей. 

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