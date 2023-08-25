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Сергей Левкин: более 800 социальных объектов построили в Москве за 11 лет

17:30
  • пятница
  • 25 августа 2023

В 2023 году уже введено в эксплуатацию 60 зданий

За 11 лет в Москве возвели больше 800 социальных объектов, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках экспертной дискуссии "Строим будущее".

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"С 2011 по 2022 годы в столице построили 837 социальных объектов и 1,7 тыс. жилых. За 11 лет в Москве введено в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов", – заявил Сергей Левкин.

При этом руководитель департамента подчеркнул, что в 2023 году уже введено в эксплуатацию 60 социальных объектов. По его словам, такие показатели указывают на беспрецедентные объемы строительства жилья в Москве.

"В среднем, за последние четыре года каждый год вводилось в эксплуатацию на 13% больше зданий, чем в предыдущий", – отметил Левкин.

Он также добавил, что после возведения все построенные объекты необходимо "связать" с городом. Это предполагает подключение домов к коммунальной инфраструктуре, возведение социальных объектов в шаговой доступности и развитие транспортной инфраструктуры, заключил Сергей Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что основной задачей работы московских строителей в 2023 году остается создание комфортной сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.

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