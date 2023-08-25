ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

GT: украинцы уклоняются от мобилизации из-за провала контрнаступления ВСУ

17:54
  • пятница
  • 25 августа 2023

Эксперты оценили украинские потери в сто тысяч человек

Украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ, передает издание Global Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков. 

Зеленский заявил о желании командования ВСУ усилить мобилизацию
Пентагон: темпы наступления ВСУ идут медленнее, чем планировалось

Как отметили авторы публикации, после начала конфликта между Москвой и Киевом население Украины значительно сократилось из-за отъезда граждан в страны ЕС. По мнению военных аналитиков, "колоссальные" потери украинской армии в ходе провального контрнаступления ВСУ также негативно сказались на демографической ситуации в стране.

При этом в издании подчеркнули, что неудачи украинских военных на отдельных направлениях фронта в зоне СВО привели к значительному падению "морального духа" населения Украины.

"В связи с этим многие молодые люди прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях", - говорится в публикации.

Авторы издания также добавили, что, несмотря на то, что украинская сторона не раскрывает данные о количестве раненых и убитых бойцов ВСУ, военные эксперты со всего мира оценивают "безвозвратные потери" Киева в сто тысяч человек.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что темпы контрнаступления Украины идут медленнее, чем прогнозировало командование ВСУ. По мнению представителя Пентагона, в ходе наступательных действий количество "безвозвратных потерь" украинской армии увеличилось в несколько раз.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ и жители Украины
Военнослужащие ВСУ и жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.