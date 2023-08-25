GT: украинцы уклоняются от мобилизации из-за провала контрнаступления ВСУ

Эксперты оценили украинские потери в сто тысяч человек

Украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала наступательных действий ВСУ, передает издание Global Times со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, после начала конфликта между Москвой и Киевом население Украины значительно сократилось из-за отъезда граждан в страны ЕС. По мнению военных аналитиков, "колоссальные" потери украинской армии в ходе провального контрнаступления ВСУ также негативно сказались на демографической ситуации в стране.

При этом в издании подчеркнули, что неудачи украинских военных на отдельных направлениях фронта в зоне СВО привели к значительному падению "морального духа" населения Украины.

"В связи с этим многие молодые люди прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях", - говорится в публикации.

Авторы издания также добавили, что, несмотря на то, что украинская сторона не раскрывает данные о количестве раненых и убитых бойцов ВСУ, военные эксперты со всего мира оценивают "безвозвратные потери" Киева в сто тысяч человек.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что темпы контрнаступления Украины идут медленнее, чем прогнозировало командование ВСУ. По мнению представителя Пентагона, в ходе наступательных действий количество "безвозвратных потерь" украинской армии увеличилось в несколько раз.

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