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В Крыму отреагировали на угрозы Киева начать в регионе "наземную операцию"

18:37
  • пятница
  • 25 августа 2023

Киевский режим намеренно провоцирует Россию

Заявления отдельных представителей киевского режима о проведении "наземной операции" в Крыму являются дезинформацией. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус. 

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Напомним, что накануне начальник военной Украины Кирилл Буданов заявил о возможности проведения "наземной операции" на территории полуострова. По словам Буданова, операция украинских военных в Крыму приведет к "возвращению в состав Украины некогда утерянной территории".    

"Подобные заявления - информационный вброс и бравада. Ложная и провокационная информация, чтобы ввести людей в заблуждение", - заявил Шонус.

При этом депутат крымского парламента подчеркнул, что такие действия политического истеблишмента Украины приведут к "тотальному уничтожению" украинской армии. По его словам, военнослужащие ВСУ, которые все-таки "осмелятся посягнуть" на Крым, будут вынуждены столкнуться с сокрушительной мощью ВС России.  

Он также добавил, что жителям полуострова не стоит всерьез воспринимать высказывания "засидевшихся в Киеве военных преступников".

"Наземная операция станет для них подземной", - заключил депутат.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что сочувствующие киевскому режиму жители полуострова исчезнут после достижения ВС России "стратегических" целей военной спецоперации. По словам главы региона, большая часть населения Крыма является "вменяемыми людьми", которые искренне презирают доминирующую на Украине идеологию нацизма.

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