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ФРС США готова вновь повысить процентную ставку из-за высокой инфляции

19:02
  • пятница
  • 25 августа 2023

Ограничительные меры не снимут

Высокая инфляция в США указывает на необходимость повышения процентной ставки. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

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Как отметил глава ФРС, несмотря на значительное "ужесточение" финансовой политики в США, инфляция в стране все еще находится на довольно высоком уровне.

"Мы готовы и далее повышать процентную ставку, если это будет необходимо", - заявил Паулл, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава финансового регулятора подчеркнул, что ведущие аналитики ФРС выступают за сохранение "ограничительной политики" до окончательного преодоления инфляционных процессов в США. По его словам, на данный момент американским экономистам все-таки удалось "снизить темпы роста инфляции" в стране.

Ранее в ФРС сообщили, что по итогам июльского заседания руководство регулятора приняло решение о повышении процентной ставки в стране до 5,25-5,5%. По данным американского регулятора, таким образом уровень базовой ставки достиг максимума за последние 22 года.

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