Вашингтон ограничит поддержку ВСУ

Регулярные поставки военной техники и боеприпасов на Украину истощили запасы вооружений США и ЕС, передает информагентство Bloomberg со ссылкой на комментарии военных аналитиков.

Как отметили авторы публикации, американские и европейские политики крайне обеспокоены "неутешительными" новостями из зоны военной спецоперации на Украине. Уточняется, что провал наступательных действий ВСУ привел к разногласиям внутри политического истеблишмента США.

Авторы издания подчеркнули, что на сегодняшний день Вашингтон и Брюссель сомневаются в целесообразности новых пакетов военной помощи ВСУ из-за неоднозначной ситуации на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации. По данным экспертного сообщества, регулярные поставки вооружений на Украину привели к значительному "истощению" оборонно-промышленного комплекса НАТО.

В издании также добавили, что провал анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления Украины привел к ограничению действий в рамках дальнейших операций ВСУ. Иными словами, западные кураторы киевского режима не готовы обеспечивать украинскую армию "безграничными запасами" вооружений, заключили авторы.

Ранее журналисты издания Global Times сообщили, что украинские мужчины уклоняются от мобилизации из-за очевидного провала контрнаступления ВСУ. По мнению военных аналитиков издания, "колоссальные" потери украинской армии в ходе наступательных действий негативно сказались на демографической ситуации в стране.

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