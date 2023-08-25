В США рассказали про новые маршруты поставок украинского зерна

Вашингтон пытается наладить экспорт зерна

Американские власти рассматривают несколько "жизнеспособных маршрутов" для поставок украинского зерна в страны Европы. Об этом в интервью международному информагентству Reuters заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен.

"Существуют жизнеспособные маршруты как через территориальные воды Украины, так и по суше", - заявил О'Брайен.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что выход России из черноморской инициативы значительно усложнил логистику транспортировки украинского зерна в ведущие страны Европы. По его словам, в связи с этим американские и европейские политики пытаются найти "новые маршруты".

Он также добавил, что на данный момент наиболее "жизнеспособным маршрутом" являются территориальные воды Атлантического океана. Именно этот морской путь позволит вернуться к "довоенному уровню" экспорта украинского зерна уже через несколько месяцев, заключил дипломат.

Ранее в МИД Турции сообщили, что попытки создания в Черном море альтернативных коридоров по вывозу сельхозпродукции из портов Украины чреваты конфликтными ситуациями. По мнению турецких дипломатов, США и ЕС могут использовать территориальные воды Румынии и Болгарии в качестве таких маршрутов.

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