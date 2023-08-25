ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США рассказали про новые маршруты поставок украинского зерна

19:54
  • пятница
  • 25 августа 2023

Вашингтон пытается наладить экспорт зерна

Американские власти рассматривают несколько "жизнеспособных маршрутов" для поставок украинского зерна в страны Европы. Об этом в интервью международному информагентству Reuters заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен.  

Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке
В Турции предостерегли от попыток создания новых зерновых коридоров в Черном море

"Существуют жизнеспособные маршруты как через территориальные воды Украины, так и по суше", - заявил О'Брайен.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что выход России из черноморской инициативы значительно усложнил логистику транспортировки украинского зерна в ведущие страны Европы. По его словам, в связи с этим американские и европейские политики пытаются найти "новые маршруты". 

Он также добавил, что на данный момент наиболее "жизнеспособным маршрутом" являются территориальные воды Атлантического океана. Именно этот морской путь позволит вернуться к "довоенному уровню" экспорта украинского зерна уже через несколько месяцев, заключил дипломат.

Ранее в МИД Турции сообщили, что попытки создания в Черном море альтернативных коридоров по вывозу сельхозпродукции из портов Украины чреваты конфликтными ситуациями. По мнению турецких дипломатов, США и ЕС могут использовать территориальные воды Румынии и Болгарии в качестве таких маршрутов.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сухогруз
Сухогруз
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.