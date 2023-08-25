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19Fortyfive: контрнаступление ВСУ провалилось из-за ошибочной тактики

20:19
  • пятница
  • 25 августа 2023

Страны Запада разочарованы Киевом

Наступательные действия ВСУ потерпели крах из-за "ошибочной тактики" украинского командования. Об этом в интервью изданию 19Fortyfive заявил бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу.  

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"Украинские военные неправильно распределили свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин того, что Киеву не удается прорваться", - заявил Атламазоглу, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что в ходе анонсированного странам "коллективного" Запада контрнаступления украинские военные столкнулись с оборонительными укреплениями ВС России. По его словам, именно оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО замедлил ход наступательных действий ВСУ.

Он также добавил, что такая ситуация на ключевых направлениях фронта в зоне военной спецоперации поставила киевский режим в "затруднительное положение" перед западными спонсорами.

Ранее журналисты информагентства Bloomberg сообщили, что регулярные поставки передовых вооружений на Украину истощили стратегические запасы США и ЕС. По мнению военных аналитиков агентства, на данный момент Вашингтон и Брюссель сомневаются в целесообразности новых пакетов военной помощи ВСУ из-за неоднозначной ситуации в зоне СВО.

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