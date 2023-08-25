ABC: истребитель США F-18 потерпел крушение в Сан-Диего

Информации о пострадавших нет

Американский истребитель F-18 потерпел крушение в районе города Сан-Диего, передает новостной телеканал ABC со ссылкой на комментарии местных властей.

По данным местных властей, авиакатастрофа произошла ранним утром на территории авиабазы морской пехоты США Мирамар. Уточняется, что на месте происшествия работает следственная группа, которой в ближайшее время предстоит выяснить истинные причины крушения самолета.

Позднее информацию об аварии подтвердил представитель Пентагона, который в момент крушения истребителя находился на американской авиабазе. По его словам, аварийная ситуация произошла во время выполнения тренировочной миссии.

При этом официальный представитель авиационный базы Мирамар подчеркнул, что профильные ведомства США уже осведомлены об инциденте и запустили расследование. Как отметил представитель военной базы, информации о пострадавших в результате аварии нет.

Ранее в СМИ сообщили, что истребитель F-18 разбился на авиабазе в Испании во время выставки ВВС. По данным местного телеканала, пилот успел катапультироваться, но получил травмы.

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