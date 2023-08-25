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Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит

21:26
  • пятница
  • 25 августа 2023

Такие спутники предназначены для работы до 200 километров

Российский лидер Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициативы и "Роскосмосу" рассмотреть вопрос о целесообразности создания космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах. Соответствующие поручение опубликовано на официальном сайте Кремля. 

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Уточняется, что такие космические аппараты предназначены для работы на орбитах до 200 километров.

"Поручаю рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах", - говорится в сообщении.

При этом президент России подчеркнул, что профильные ведомства должны будут изготовить опытные образцы таких аппаратов для проведения промежуточных испытаний на околоземной орбите.

По результате испытаний Агентство стратегических инициатив и "Роскосмос" должны будут определить целесообразность формирования программы по освоению предельно низких орбит.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым обсудил перспективы создания низкоорбитальной группировки спутников. По словам российского лидера, для достижения таких целей будут привлечены частные компании.

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