Путин поручил рассмотреть вопрос создания аппаратов для низких орбит

Такие спутники предназначены для работы до 200 километров

Российский лидер Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициативы и "Роскосмосу" рассмотреть вопрос о целесообразности создания космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах. Соответствующие поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что такие космические аппараты предназначены для работы на орбитах до 200 километров.

"Поручаю рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах", - говорится в сообщении.

При этом президент России подчеркнул, что профильные ведомства должны будут изготовить опытные образцы таких аппаратов для проведения промежуточных испытаний на околоземной орбите.

По результате испытаний Агентство стратегических инициатив и "Роскосмос" должны будут определить целесообразность формирования программы по освоению предельно низких орбит.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с генеральным директором "Роскосмоса" Юрием Борисовым обсудил перспективы создания низкоорбитальной группировки спутников. По словам российского лидера, для достижения таких целей будут привлечены частные компании.

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