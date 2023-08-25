Публициста Виталия Дымарского и политолога Кирилла Рогова внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции включило в список еще четырех человек

Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов главного редактора издания "Дилетант" Виталия Дымарского* и политолога Кирилла Рогова*. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

Как отметили в ведомстве, политолог Рогов* неоднократно выступал против проведения военной спецоперации на территории Украины, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях. По аналогичным причинам в список иностранных агентов был внесен публицист, главный редактор издания "Дилетант" Дымарский*.

В министерстве также добавили, что в реестр иностранных агентов включены руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков*, блогер Александр Штефанов*, а также журналисты Константин Эггерт* и Михаил Крутихин*.

Помимо этого, ведомство признало иностранными агентами некоммерческую организацию журналистки Ольги Романовой MRR-Fund gemeinnützige UG* и интернет-издание "Довод"*.

Ранее в реестр Минюста России включили писательницу и журналиста Линор Горалик*.

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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