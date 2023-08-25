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Минобороны сообщило об опасном сближении F-35 с Су-35 над Сирией

22:37
  • пятница
  • 25 августа 2023

Российский летчик своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, в районе Эт-Танф на высоте около 6 500 метров пара истребителей F-35 Lightning II возглавляемой США международной антитеррористической коалиции допустила опасное сближение с российским Су-35.

Данные приводит ТАСС.

Кулить уточнил, что российский летчик своевременно принял необходимые меры во избежание столкновения, продемонстрировав профессионализм.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа самолеты и беспилотники коалиции 17 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф. Там пролегают международные воздушные трассы.

В начале августа сообщалось, что в сирийской провинции Хама экипажи Воздушно-космических сил России и подразделения правительственной армии впервые провели совместные учения в ночное время суток. По легенде, противник начал наступление на места дислокации и захватил населенный пункт. В ответ российские истребители и бомбардировщики вместе с сирийскими артрасчетами поразили критически важные объекты неприятеля.

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