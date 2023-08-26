Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлёте к Москве

Пострадавших нет

В ночь на 26 августа силами ПВО на подлёте к Москве уничтожен беспилотник. Он упал в Истринском районе, сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что на месте падения дрона работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений нет.

Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны. Там уточнили, что беспилотник был самолётного типа.

Известно, что ночью московские аэропорты "Внуково" и "Домодедова" объявляли план "Ковёр". Несколько самолётов были перенаправлены в другие аэропорты. Воздушное пространство над Москвой закрывалось примерно на час.

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