Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о примерах мужества и профессионализма наших бойцов, защищающих жителей Донбасса. Младший сержант Александр Клованич во время передислокации подразделения обнаружил в лесополосе группу неонацистов.

Александр принял решение атаковать украинских боевиков и вместе с сослуживцами открыл прицельный огонь. Несмотря на полученное ранение, младший сержант Клованич продолжил вести бой. Противник понёс серьезные потери и отступил.

Взвод старшего лейтенанта Михаила Погорелова в ходе обороны одного из освобождённых населённых пунктов попал под мощный обстрел с позиций ВСУ. Михаил принял на себя руководство миномётным расчётом вместо тяжелораненого командира, благодаря чему наши бойцы смогли подавить огневые точки противника, а после этого захватили автомобиль с секретными документами ВСУ, сообщает "ТВ Центр".

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