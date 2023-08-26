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Тайфун в Приморье оставил тысячи человек без света

13:43
  • суббота
  • 26 августа 2023

Началась эвакуация

В Приморье число подтопленных домов за сутки выросло почти втрое. Специалисты прогнозируют новую волну паводков. В отдельных районах возможен резкий подъём уровня воды. В городе Спасск-Дальний сегодня начали эвакуировать жителей.
Режим ЧС федерального характера объявлен в Приморье

После продолжительных залповых ливней, обрушившихся на регион, из берегов начали выходить две реки. Под угрозой затопления оказались сразу несколько городских микрорайонов.  Артём, пострадавший от очередного стихийного бедствия сильнее остальных населённых пунктов, продолжает жить без электричества и дорог, сообщает "ТВ Центр".

Подтопления сохраняются и в других районах Приморья - Красноармейском, Михайловском, Анучинском. В крае продолжает действовать режим ЧС. В ликвидации последствий стихии задействованы все силы: более 1000 спасателей и свыше 220-ти единиц техники.

Аварийные бригады продолжают просушивать дома, откачивать воду из подвалов домов, детских садов, школ, больниц. Между тем прогнозы неутешительные. По словам синоптиков, на регион идет ещё один тайфун.

Татьяна Сидорова, «ТВ Центр»

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