300 лет назад Пётр I показал Петергоф иностранным послам

Император заботился о комфорте своих гостей

Петергоф отмечает юбилей. 300 лет назад Пётр Первый показал гостям новую загородную резиденцию, которая появилась на южном берегу Финского залива. Парковый ансамбль, заложенный императором, не только превзошёл лучшие дворцы Европы, но и стал демонстрацией триумфа России в борьбе за выход к Балтийскому морю.

По старинному парку туристов сейчас катают на электрокарах. Как и всё здесь - это дань уважения основателю Петергофа, императору Петру Первому. Он тоже заботился о комфорте своих гостей, сообщает "ТВ Центр".

О первом визите в Петергоф делегации европейских дипломатов мемуаров почти не сохранилось. Историки говорят: о таком триумфе русского самодержца иностранцы писали неохотно. Шутка ли: всего два года как завершилась победой России Великая Северная война. А здесь, прямо на берегу Балтийского моря, уже раскинулся блистательный город-сад. И перед его фонтанами померк французский Версаль.

Летнюю императорскую резиденцию начали строить задолго до заключения Ништадтского мира, когда эти земли даже ещё не были признаны российскими. Это совершенно не смущало Петра Первого - он был захвачен чертежами для нового проекта. На холмах в 22-х километрах от берега нашли пруды с подземными ключами. И воду от них придумали пустить по рукотворным каналам под уклоном. Петергофские фонтаны забили из-под земли сами, безо всяких насосов, как в Версале. Это было не только чудо русской инженерной мысли начала 18 века, но и насмешка в адрес просвещённой Европы.

Но не только роскошь демонстрировал Петр Первый в Петергофе. Высочайшие послы Голландии, Франции, Пруссии, Дании, Польши, Азии и Персии должны были в полной мере прочувствовать здесь безоговорочную власть русского монарха. Несмотря на всю внешнюю пышность и великолепие Петергофа, обстановка для проживающих гостей была довольно скромная даже для самых высокопоставленных особ. Узкая, почти походная, кровать за ширмой. А на стене - свод правил, написанный лично Петром - как должно вести себя на его территории.

Многое из того, чем славится это место, появилось значительно позже. Петергоф становился все роскошнее при каждым новым русском монархе, каждый привносил сюда свою лепту. Как очередное доказательство заложенной Петром Первым формулы России — симбиоза величия, искусства, науки и богатства.

Анна Морозова, «ТВ Центр»

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