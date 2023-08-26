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Российские войска подходят к Купянску

12:20
  • суббота
  • 26 августа 2023

Город будет освобождён

Российские войска отразили пять контратак и заняли три опорных пункта неонацистов на купянском направлении. Об этом сообщили представители группировки “Запад”. Уничтожены 40 боевиков. Огнемётные системы “Солнцепёк” нанесли разрушительные удары и ликвидировали несколько вражеских артиллерийских установок. Тем временем, наши штурмовые группы уже подходят к Купянску.
ВС России успешно развивают наступление на купянском направлении

К передовым позициям боевиков на окраине посёлка Отрадное разведчики пробирались буквально на цыпочках. Агентура сообщила: накануне с инспекционной поездкой на линию обороны националистов на Купянском направлении выехала группа офицеров ВСУ. Через несколько минут операторы засекли джип и лабиринт окопов и блиндажей в лесу, сообщает "ТВ Центр".

Действовать надо было быстро, пока командиры боевиков не уехали обратно.   Десантники дают сигнал миномётчикам. И вот орудие уже развернуто и готово к бою. Бить решили без пристрелки. Когда ещё удастся поймать на одном пятачке сразу четверых офицеров неприятеля. Столбы дыма поднимаются по всему периметру перелеска. Миномётчики говорят, что залог успеха в таких операциях, когда времени на подготовку почти нет – скорость и скрытность.

Самые тяжёлые бои сейчас продолжаются на стыке Донецкой и Запорожской областей. Противник пытается прорваться на трех направлениях: Работино, Пятихатки и Тарасовка. Утром противник вновь атаковал передовые укрепрайоны российских войск на Ореховском участке. Но упёрся в минные поля и был накрыт шквальным огнём артиллерии и реактивных установок.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр»

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