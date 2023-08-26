Собянин сообщил о результатах программ развития Чертанова

Здесь проживает более 300 тысяч человек

Новые рекреационные центры, велоинфраструктура, обновлённый конноспортивный комплекс "Битца". О развитии столичных районов Северное, Центральное и Южное Чертаново, в которых проживают 382 тысячи человек, рассказал в своём блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы существенно улучшилась транспортная доступность на юге столицы. Реконструировали Варшавское шоссе, до Пролетарского проспекта продлили Южную рокаду и до конца года завершат строительство южного направления МСД.

Приведён в порядок Битцевский лес - один из важнейших экологических проектов Москвы. Облагородили территорию вокруг Кировоградских и Верхнего Чертановского прудов. Город также активно модернизирует поликлиники, строит детские сады, спорткомплексы и школы искусств, сообщает "ТВ Центр".

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