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Собянин сообщил о результатах программ развития Чертанова

11:53
  • суббота
  • 26 августа 2023

Здесь проживает более 300 тысяч человек

Новые рекреационные центры, велоинфраструктура, обновлённый конноспортивный комплекс "Битца". О развитии столичных районов Северное, Центральное и Южное Чертаново, в которых проживают 382 тысячи человек, рассказал в своём блоге Сергей Собянин.

Собянин открыл обновленный конноспортивный комплекс "Битца"
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Мэр отметил, что за последние годы существенно улучшилась транспортная доступность на юге столицы. Реконструировали Варшавское шоссе, до Пролетарского проспекта продлили Южную рокаду и до конца года завершат строительство южного направления МСД.

Приведён в порядок Битцевский лес - один из важнейших экологических проектов Москвы. Облагородили территорию вокруг Кировоградских и Верхнего Чертановского прудов. Город также активно модернизирует поликлиники, строит детские сады, спорткомплексы и школы искусств, сообщает "ТВ Центр".

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