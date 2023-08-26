В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

Причина - коррупционный скандал

В Конгрессе призвали рассмотреть возможность импичмента президента Джо Байдена. С таким предложением выступила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Поводом послужило интервью телеканалу "Фокс-Ньюс" бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина.

Одна из ключевых фигур в деле о возможной коррумпированности клана Байденов наконец заговорила: бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Уже по коротким фрагментам интервью очевидно - грядёт большой скандал.

"В обмен на моё увольнение Джо Байден отдал один миллиард долларов. Разве же это не коррупция?", - заявил Шокин.

Ультиматум звучал следующим образом: либо отставка Шокина, либо угроза заблокировать кредиты для Киева. Всё дело в том, что экс-прокурор начал расследование в отношении компании Burisma, вице-президентом которой в то время был сын Джо Байдена Хантер.

Коррупционные сети опутали не только правящий американский клан - нити тянутся и к их верному сателлиту. На Украине камнем преткновения стали куртки для солдат ВСУ. Министр обороны Алексей Резников вместо разбирательств затеял пари и пообещал уйти в отставку, сообщает "ТВ Центр".

Стоит отметить, для украинского оборонного ведомства это уже второй крупный скандал за год. Подобные вещи явно не добавляют очков Зеленскому и компании. Призывы прекратить спонсировать киевский режим звучат всё чаще.

Очень показательно и то, как сами украинцы относятся к собственным павшим воинам. Две сестры киевлянки устроили в прямом смысле пляски на костях - станцевали на могиле солдата ВСУ. Своеобразный перформанс не поняли свои же. После шквала негатива ролик пришлось удалить. Впрочем, интернет, как говорится, помнит всё.

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

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