ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе предложили объявить импичмент Байдену

14:11
  • суббота
  • 26 августа 2023

Причина - коррупционный скандал

В Конгрессе призвали рассмотреть возможность импичмента президента Джо Байдена. С таким предложением выступила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин. Поводом послужило интервью телеканалу "Фокс-Ньюс" бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина.
Медведев анонсировал триллер с Байденом и Трампом

Одна из ключевых фигур в деле о возможной коррумпированности клана Байденов наконец заговорила: бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин. Уже по коротким фрагментам интервью очевидно - грядёт большой скандал.

"В обмен на моё увольнение Джо Байден отдал один миллиард долларов. Разве же это не коррупция?", - заявил Шокин.

Ультиматум звучал следующим образом: либо отставка Шокина, либо угроза заблокировать кредиты для Киева. Всё дело в том, что экс-прокурор начал расследование в отношении компании Burisma, вице-президентом которой в то время был сын Джо Байдена Хантер.

Коррупционные сети опутали не только правящий американский клан - нити тянутся и к их верному сателлиту. На Украине камнем преткновения стали куртки для солдат ВСУ. Министр обороны Алексей Резников вместо разбирательств затеял пари и пообещал уйти в отставку, сообщает "ТВ Центр".

Стоит отметить, для украинского оборонного ведомства это уже второй крупный скандал за год. Подобные вещи явно не добавляют очков Зеленскому и компании. Призывы прекратить спонсировать киевский режим звучат всё чаще.

Очень показательно и то, как сами украинцы относятся к собственным павшим воинам. Две сестры киевлянки устроили в прямом смысле пляски на костях - станцевали на могиле солдата ВСУ. Своеобразный перформанс не поняли свои же. После шквала негатива ролик пришлось удалить. Впрочем, интернет, как говорится, помнит всё. 

Александра Сергомасова, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.