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В Москве стартовал финал чемпионата творческих компетенций ArtMasters

12:53
  • суббота
  • 26 августа 2023

В нём принимают участие 200 человек

Отличный шанс заявить о себе и найти работу мечты. В Москве стартовал финал национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В театр "Геликон-опера" пригласили 200 участников конкурса со всей страны, прошедших отборочные этапы.

Среди них веб-дизайнеры, кино- и телеоператоры, разработчики компьютерных игр, художники и гримеры. В течении четырёх недель финалисты будут обмениваться опытом и защищать свои проекты. Лучших ждут денежные гранты и ценные призы, сообщает "ТВ Центр".

"Финалисты и победители ArtMasters тихонько завоёвывают ключевые позиции в российской культуре. И уверен, что финалисты этого года к ним присоединятся", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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