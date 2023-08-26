В Москве стартовал финал чемпионата творческих компетенций ArtMasters

В нём принимают участие 200 человек

Отличный шанс заявить о себе и найти работу мечты. В Москве стартовал финал национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. В театр "Геликон-опера" пригласили 200 участников конкурса со всей страны, прошедших отборочные этапы.

Среди них веб-дизайнеры, кино- и телеоператоры, разработчики компьютерных игр, художники и гримеры. В течении четырёх недель финалисты будут обмениваться опытом и защищать свои проекты. Лучших ждут денежные гранты и ценные призы, сообщает "ТВ Центр".

"Финалисты и победители ArtMasters тихонько завоёвывают ключевые позиции в российской культуре. И уверен, что финалисты этого года к ним присоединятся", - заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

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