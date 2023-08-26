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В Барнауле проходит гастрономический фестиваль

13:18
  • суббота
  • 26 августа 2023

Посетителей ждут интересные развлечения

Сварить 200 литров ухи, научиться зажигательным ритмам зумбы или принять участие в медовой лотерее. Эти и другие развлечения приготовили для посетителей семейного гастрономического фестиваля "Алтайские бренды. Из сердца Алтая", который проходит сегодня в Барнауле.

Более полусотни производителей региона представят свою лучшую продукцию. Желающие поучаствуют в мастер-классах по приготовлению закусок, сырных вафель и шоколадных фигурок.

А на фудкорте гостям предложат блюда из алтайских продуктов. Посетителей ждёт также яркая концертная программа, игры, лекции и кулинарные шоу, сообщает "ТВ Центр".

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Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
Гастрофестиваль "Алтайские бренды. Из сердца Алтая"
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