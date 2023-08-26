В Барнауле проходит гастрономический фестиваль

Посетителей ждут интересные развлечения

Сварить 200 литров ухи, научиться зажигательным ритмам зумбы или принять участие в медовой лотерее. Эти и другие развлечения приготовили для посетителей семейного гастрономического фестиваля "Алтайские бренды. Из сердца Алтая", который проходит сегодня в Барнауле.

Более полусотни производителей региона представят свою лучшую продукцию. Желающие поучаствуют в мастер-классах по приготовлению закусок, сырных вафель и шоколадных фигурок.

А на фудкорте гостям предложат блюда из алтайских продуктов. Посетителей ждёт также яркая концертная программа, игры, лекции и кулинарные шоу, сообщает "ТВ Центр".

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