Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС

Старт прошёл успешно

Ракета с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома в США. На борту корабля находятся россиянин Константин Борисов, астронавт НАСА Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава, сообщает ТАСС. Стыковка корабля с МКС запланирована на 15:50 мск 27 августа.

Константин Борисов стал третьим российским космонавтом, отправившимся на американском корабле по программе перекрёстных полётов России и США. В космос уже слетали Анна Кикина и Андрей Федяев.

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