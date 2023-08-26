4 человека ранены во время обстрела Белгородской области

ВСУ стреляли кассетными боеприпасами

Трое мужчин и женщина пострадали во время обстрела из "Града" посёлка Уразово в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Обстрел вёлся запрещёнными международными конвенциями кассетными боеприпасами. Они попали по частным домам и по зданию магазина. На месте ЧП работают оперативные и аварийные службы.

В Шебекинском районе области утром 26 августа сработала система ПВО. Там был сбит беспилотник самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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