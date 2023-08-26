Умер экс-глава администрации первого президента России

Сергею Филатову было 87 лет

Умер бывший руководитель администрации президента Сергей Филатов. Ему было 87 лет, сообщает РБК со ссылкой на "Петербургский дневник".

Филатов известен тем, что во время путча ГКЧП в 1991 году возглавлял депутатский штаб обороны, во время октябрьских событий 1993 года представлял Бориса Ельцина на переговорах с Верховным советом.

Администрацию президента Ельцина Сергей Филатов возглавлял с 1993 по 1996 год. Потом был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

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