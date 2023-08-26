Собянин сообщил о расширении программы льготного кредитования промышленности

Процентная ставка останется прежней

В Москве расширяется программа льготного кредитования промышленности. Подробности сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что теперь льготные займы смогут получать высокотехнологичные и наукоëмкие производства, а также предприятия, развивающие цифровую инфраструктуру.

Московские власти сохранили льготную ставку на прежнем уровне - 3% годовых. При этом полная максимальная процентная ставка по кредитам не должна превышать ключевую ставку Центробанка плюс 3%.

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