К началу учебного года в новые регионы отправят книги на русском языке

Первая колонна стартовала из Подмосковья

К началу учебного года школьные библиотеки новых регионов обеспечат художественной литературой на русском языке. Событие долгожданное. Фонд местных хранилищ не обновлялся много лет. Большинство экземпляров националисты уничтожили.

Первая колонна грузовиков стартовала сегодня из Подмосковья. Они везут книги классиков и современных авторов, включённых в образовательную программу. Всего типографии отпечатали около трёх миллионов томов.

Библиотеки также получат бесплатный доступ к коллекции электронных и аудиокниг. Масштабный гуманитарный проект реализуют по распоряжению президента в рамках задачи по интеграции новых регионов в единое культурное пространство нашей страны, сообщает "ТВ Центр".

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