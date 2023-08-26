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Москвичей пригласили на "Самоварфест"

16:34
  • суббота
  • 26 августа 2023

Он открылся в саду "Эрмитаж"

Одно из самых ярких культурных событий конца лета. В столичном саду "Эрмитаж" стартовал фестиваль "Самоварфест", сообщает "ТВ Центр".

Гостей ждет насыщенная программа: концерты, танцы, игры и конкурсы, мастер-классы и необычные дегустации. Все желающие смогут попробовать душистый чай, приготовленный из натуральных сборов, а также блюда разных национальных кухонь.

Посетители познакомятся и с главным символом мероприятия - самоваром. Узнают о его истории, увидят разнообразные старинные экземпляры. Ну а для самых маленьких организаторы подготовили увлекательные интерактивные площадки.

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"Самоварфест"
"Самоварфест"
"Самоварфест"
"Самоварфест"
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