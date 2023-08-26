Растёт число пострадавших от обстрела под Белгородом

Подробности сообщил глава региона

Губернатор Белгородской области озвучил новую информацию по утреннему обстрелу посёлка Уразово. Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших в результате удара кассетными боеприпасами выросла с четырёх до шести человек.

Один раненый мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии - у него осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Оперативные службы выявили повреждения в 16 домовладениях, четыре из которых имеют разрушения несущих конструкций. Повреждения получили четыре машины, нарушена подача электроэнергии.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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