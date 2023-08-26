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Собянин: Благоустройство у метро "Нижегородская" завершится до конца года

16:07
  • суббота
  • 26 августа 2023

Расположенный здесь вокзал станет самым большим в Москве

Городской вокзал "Нижегородская" станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы, а благоустройство у одноимённой станции метро завершится до конца 2023 года. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новый вокзал станет связующим звеном для МЦК, нижегородского направления железной дороги, будущего МЦД-4, метро и автомобильных дорог.

Вокзал будет максимально комфортным для горожан. Пересесть с одного вида транспорта на другой можно будет не выходя на улицу. 

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