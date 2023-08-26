Армия России нанесла удар по пункту управления украинской теробороны

Цель поражена

Армия России нанесла поразила пункт управления 100-й бригады территориальной обороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки на купянском направлении наши военные улучшили положение по переднему краю. Отражены пять атак штурмовых отрядов ВСУ. Средства ПВО перехватили за день 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"