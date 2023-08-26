На подлёте к Белгороду сбит беспилотник

Никто не пострадал

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На подлёте к Белгороду был сбит беспилотник самолётного типа, подтвердили в Минобороны. Пострадавших нет.

Ранее Гладов сообщил о шести пострадавших во время утреннего обстрела посёлка Уразово. ВСУ стреляли кассетными боеприпасами. Один раненый мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Частично повреждены 16 домов и четыре машины.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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