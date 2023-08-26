Собянин: В Москве создали уникальный сканер для оцифровки книг, карт и картин

Его можно использовать в музеях

В Москве создан инновационный планетарный сканер для бесконтактной оцифровки архивов, книг, чертежей, карт и картин. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин. Мэр отметил, что сканер будет полезен, например, музеям и конструкторским бюро.

Помимо сканера, в столице также созданы малогабаритный процессорный модуль для технически сложных устройств, сетевой коммутатор и бортовой компьютер для использования в общественном транспорте.

Собянин сообщил, что московские компании увеличили производство компьютеров, электронных и оптических изделий. С января по июнь выпуск этих товаров вырос больше чем на четверть по сравнению с первым полугодием прошлого года.

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