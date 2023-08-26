Россия выдержала санкционное давление

Российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5%, инфляция составит около 6%. Такой прогноз сделал министр финансов Антон Силуанов.

В интервью телеканалу CGTN он напомнил, что в прошлом году экономика России сократилась на 2,1%.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

В связи с этим многие эксперты на Западе уверяли, что экономика России не выдержит санкционного давления и обвалится. Прогнозировалась галопирующая инфляция и снижение уровня жизни. Однако, пессимистические прогнозы не сбылись: санкции практически не оказали никакого влияния на экономическое развитие России.

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