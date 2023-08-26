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Под Хабаровском медведь чуть не съел автомобилиста

19:05
  • суббота
  • 26 августа 2023

Всё закончилось благополучно

"ТВ Центр" публикует удивительные кадры из Хабаровского края. Там автомобилист увидел на трассе медведя и остановился, чтобы его покормить.

Мужчина вышел из машины, повернулся к косолапому спиной и начал искать в салоне угощение. Пока он это делал, хищник обнюхивал сердобольного водителя, как будто решая - а не закусить ли им самим.

Но, по неизвестной причине, передумал и дождался, когда владелец авто предложит лакомство. Все остались живы, а человеколюбивый мишка с добычей во рту удалился в лес.

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