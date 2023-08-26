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Четыре дома повреждены при обстреле села в Брянской области

19:47
  • суббота
  • 26 августа 2023

Нарушено энергоснабжение

Четыре дома повреждены при обстреле села в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над Брянской и Калужской областями сбиты три украинских беспилотника
Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

ВСУ открыли огонь по селу Кирилловка Климовского района. Там частично нарушено энергоснабжение.

Ранее сегодня украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами Белгородскую область. Ранения получили шесть человек.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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