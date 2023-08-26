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Умер режиссёр Глеб Панфилов

22:08
  • суббота
  • 26 августа 2023

Ему было 89 лет

Режиссёр Глеб Панфилов скончался в Москве на 90-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Панфилов - народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии имени братьев Васильевых, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Самые известные режиссёрские киноработы Панфилова – "В огне брода нет", "Васса", "Начало", "Тема", "Мать", "В круге первом".

В январе этого года ушла из жизни супруга Панфилова – народная артистка СССР Инна Чурикова.

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Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
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