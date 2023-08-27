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БПЛА врезался в многоквартирный дом в Курске

10:00
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Разбиты окна, повреждён фасад здания

В Курске минувшей ночью беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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В результате атаки БПЛА на некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадал расположенный рядом корпус инженерного факультета Курского ГАУ. Местные жители не пострадали.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.

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Последствия атаки БПЛА в Курске
Последствия атаки БПЛА в Курске
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