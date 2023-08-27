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Российские танки наступают на купянском направлении

10:38
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Город Купянск будет освобождён

Министерство обороны опубликовало кадры работы наших танкистов на купянском направлении. Экипажи машин Т-80 БВМ нанесли мощные удары по бронетехнике и пехотным подразделениям ВСУ.

Противник понёс серьёзные потери и был вынужден оставить позиции, а наши мотострелковые подразделения существенно продвинулись. Работают наши танкисты как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций, на значительном удалении от неонацистов, что серьёзно снижает риск нанесения ВСУ ответных ударов.

После выполнения боевой задачи танкисты оперативно меняют позицию и грамотно используют для маскировки рельеф местности, сообщает "ТВ Центр".

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