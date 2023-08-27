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Танкистам на передовой вручили высокие награды

10:59
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, государственные награды вручили танкистам из Челябинской области. Церемонию, приуроченную к 82-ой годовщине гвардейского танкового полка Центрального военного округа провели прямо на передовой. 

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Бойцы получили медали "За отвагу", "За храбрость", а также ордена Мужества. Затем ансамбль песни и пляски Центрального военного округа пригласил их на праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".

Награды прямо на передовой получили и десантники из Тулы. Бойцам ВДВ вручили "Георгиевские кресты" IV степени, а также медали "За отвагу", Суворова, Жукова и за "Спасение погибавших".

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