Танкистам на передовой вручили высокие награды

Бойцы самоотверженно сражаются в зоне СВО

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, государственные награды вручили танкистам из Челябинской области. Церемонию, приуроченную к 82-ой годовщине гвардейского танкового полка Центрального военного округа провели прямо на передовой.

Бойцы получили медали "За отвагу", "За храбрость", а также ордена Мужества. Затем ансамбль песни и пляски Центрального военного округа пригласил их на праздничный концерт, сообщает "ТВ Центр".

Награды прямо на передовой получили и десантники из Тулы. Бойцам ВДВ вручили "Георгиевские кресты" IV степени, а также медали "За отвагу", Суворова, Жукова и за "Спасение погибавших".

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