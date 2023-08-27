В Минобороны рассказали о подвиге рядового Воротилкина

Он уничтожил две бронемашины ВСУ

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных, которые самоотверженно сражаются с неонацистами в Донбассе. Подразделение Рядового Алексея Воротилкина в ходе обороны одного из освобождённых населённых пунктов вступило в бой с превосходящими силами ВСУ.

Алексей занял удачную огневую позицию и точными выстрелами уничтожил две бронемашины и до 15 украинских боевиков. Националисты понесли серьёзные потери и были вынуждены спасаться бегством.

Гвардии ефрейтор Олег Епанешников, управляя дроном, обнаружил замаскированный полевой склад боеприпасов неонацистов. Олег оперативно передал координаты командованию, а затем корректировал удары наших артиллеристов.

Благодаря грамотным действиям гвардии ефрейтора Епанешникова, был уничтожен не только схрон ВСУ, также противник потерял несколько боевых машин и более 10-ти боевиков, сообщает "ТВ Центр".

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