Под Бухарестом взлетела на воздух автозаправка

Мощные взрывы звучали всю ночь

Один человек погиб, более 50 пострадали в результате ЧП на автозаправочной станции в Румынии. Вблизи Бухареста накануне вечером прогремело несколько мощных взрывов.

Как уточняют представители местных экстренных служб первая цистерна сжиженного газа загорелась восьми вечера. На место оперативно прибыли пожарные, но они не смогли остановить распространение огня.

Пламя перекинулось на соседние ёмкости, которые взрывались до поздней ночи. Из окрестных населённых пунктов эвакуировали более трёх тысяч жителей, сообщает "ТВ Центр".

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