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Сергей Собянин рассказал о возрождении усадебных парков Москвы

11:32
  • воскресенье
  • 27 августа 2023

Проделана большая работа

За шесть лет в Москве благоустроили восемь усадеб. Возродили и прилегающие к ним парки, что является одной из важных частей программы создания качественной городской среды, сообщает "ТВ Центр".

О проделанной работе рассказал в своём личном блоге мэр Сергей Собянин. Добавили уюта полузаброшенной территории усадьбы Грачёвка.

Отремонтировали беседку "Храм Воздуха" рядом с усадьбой Свиблово, также там появился искусственный каток и единый променад вдоль реки Яуза.

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