Ушёл настоящий Мастер: чем запомнится Глеб Панфилов

Режиссёр скончался 26 августа

Невосполнимая утрата: не стало Глеба Панфилова. Выдающийся режиссёр театра и кино скончался накануне поздно вечером. Не выдержало сердце. Всего на несколько месяцев Глеб Анатольевич пережил супругу, непревзойдённую актрису Инну Чурикову, которую он называл своей музой. Вместе они создали множество сильных запоминающихся образов. Такие картины как "Начало", "Васса", "В огне брода нет" по праву стали классикой отечественного кино. Глебу Панфилову было 89 лет.

Он пришёл в профессию уже в зрелом возрасте. Успел не только закончить химический факультет Уральского политехнического института, но и поработать инженером на заводе и научным сотрудником в НИИ. Кинолента Михаила Калатозова "Летят журавли" так потрясла Глеба Панфилова, что он решил кардинально изменить свою жизнь. Заочно учился во ВГИКе. Сначала на оператора, а затем на сценариста и режиссера. Свой первый фильм - "В Огне брода нет" снял в 1968 году на "Ленфильме", напоминает "ТВ Центр".

Кинолента о "святой душе" Тани Тёткиной в огне гражданской войны критики сравнивали с "Чевенгуром" Андрея Платонова. А режисёера сразу поставили в один ряд с отечественными киномэтрами. Но главное, Глеб Панфилов встретил свою музу - Инну Чурикову.

С тех пор они были неразлучны. Инна Чурикова стала его главной женщиной и актрисой. Они поженились уже во время съёмок второго фильма Глеба Панфилова - "Начало".Муза режиссёра сыграла Пашу Строганову - скромную ткачиху из маленького городка, которая играет в любительском драмкружке Бабу-Ягу. Но однажды постановку видит столичный режиссёр и предлагает девушке роль Жанны д’Арк.

Позже Глеб Панфилов признавался, что сюжет придумал специально для Инны Чуриковой. Про них говорили, что они нашли друг друга не только в любви, но и творчестве. Инна Чурикова проявляла талант Глеба Панфилова, а он, в свою очередь, раскрывал в ней все актёрские диапазоны.

На счету Глеба Панфилова еще и другие экранизации - "Мать" Горького и "В круге первом " Солженицына. В конце 80-х пришел в "Ленком". И сразу же прогремел со спектаклем "Гамлет" по Шекспиру. Успех был фантастический. 26 августа Глеба Панфилова не стало. Свою жену режиссёр пережил всего на семь месяцев.

Екатерина Гоголева, «ТВ Центр»

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